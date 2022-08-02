Магнитогорск, Челябинская область, 2 августа 2022, 15:03 — REGNUM Легендарный российский хоккеист Сергей Мозякин стал директором по развитию в магнитогорском «Металлурге». Об этом 2 августа сообщается на сайте клуба.

Награждение Сергея Мозякина «Золотой клюшкой»
Награждение Сергея Мозякина «Золотой клюшкой»
Metallurg.ru

«Сергей Валерьевич становится директором клуба по развитию. Мы уверены, он поможет нашей системе выйти на новый, более качественный уровень», — сказал вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков.

В обязанности Мозякина будет входить работа с тренерами и руководством хоккейной школы «Металлурга», отслеживание перспективных игроков в системе клуба.

Напомним, Мозякин выступал за «Металлург» с 2011 по 2021 год, после чего завершил карьеру. В составе клуба он дважды выиграл Кубок Гагарина (2014, 2016). В составе сборной России он стал олимпийским чемпионом (2018) и двукратным чемпионом мира (2008, 2009).