Магнитогорск, Челябинская область, 2 августа, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Легендарный российский хоккеист Сергей Мозякин стал директором по развитию в магнитогорском «Металлурге». Об этом 2 августа сообщается на сайте клуба.

Metallurg.ru Награждение Сергея Мозякина «Золотой клюшкой»

«Сергей Валерьевич становится директором клуба по развитию. Мы уверены, он поможет нашей системе выйти на новый, более качественный уровень», — сказал вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков.

В обязанности Мозякина будет входить работа с тренерами и руководством хоккейной школы «Металлурга», отслеживание перспективных игроков в системе клуба.

Напомним, Мозякин выступал за «Металлург» с 2011 по 2021 год, после чего завершил карьеру. В составе клуба он дважды выиграл Кубок Гагарина (2014, 2016). В составе сборной России он стал олимпийским чемпионом (2018) и двукратным чемпионом мира (2008, 2009).