Новосибирск, 2 августа, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Новосибирцам предложили сообщать о несанкционированных свалках мусора региональному оператору по ТКО или в проектную дирекцию министерства ЖКХ и энергетики. Власти не отрицают, что летом в Новосибирске обостряется ситуация с размещением мусора в непредназначенных для этого местах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мусор

«В летние месяцы в городе Новосибирске традиционно обостряется ситуация с размещением физическими и юридическими лицами мусора в непредназначенных для этого местах — на улицах, тротуарах, остановках общественного транспорта», — сообщает официальный телеграм-канал «Новосибирь».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что новосибирский регоператор назвал виновных в складировании мусора на улицах.