Лос-Анджелес, США, 2 августа, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Ник Офферман присоединится к актёрскому составу фильма «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 2» (Mission: Impossible — Dead Reckoning — Part Two). Об этом сообщил Empire.

Социальная сеть «ВКонтакте» Ник Офферман в роли Рона Свонсона (мем «Я человек простой»)

Помимо Оффермана к команде также присоединилась британская актриса Джанет Мактир. Фильм станет продолжением первой части «Смертельной расплаты», выход которой запланирован на июль 2023 года. Релиз второй части ожидается в 2024 году.

ИА REGNUM напоминает, что Ник Офферман стал известен благодаря сериалу «Парки и зоны отдыха». Он исполнил роль Рона Свонсона, консервативного директора департамента парков и зон отдыха вымышленного города Пауни. Этот персонаж также стал прообразом мема «Я человек простой».