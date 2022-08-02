Вашингтон, 2 августа, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Представитель Программы развития ООН в Афганистане в своём послании к странам Персидского залива заявил, что, несмотря на проблемы и вызовы в Афганистане, эта страна не находится в безвыходном положении.

Afghanistan Matters Афганистан

По сообщению агентства «Шафакна», Абдулла аль-Дари, представитель ПРООН в Афганистане, добавил, что экономическое возрождение в Афганистане является одним из главных приоритетов работы агентства.

«ПРООН снова начала свои усилия по улучшению экономической ситуации в Афганистане за счёт повышения уровня общественной активности, увеличения объёмов ремесленного производства и поддержки предпринимательской деятельности женщин», — подчеркнул аль-Дари.

В своём послании к участникам встречи стран Персидского залива представитель ПРООН в Афганистане сказал, что агентство готово сотрудничать с ними и нуждается в частной помощи этих стран. Аль-Дари опубликовал это сообщение 31 июля на странице ПРООН в «Твиттере».

В сообщении ПРООН говорится, что Афганистан потерял 700 000 рабочих мест с 15 августа 2021 года и стал свидетелем 20-процентного экономического спада.