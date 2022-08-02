Приангарье ликвидирует два труднодоступных лесных пожара
Иркутск, 2 августа, 2022, 14:59 — ИА Регнум. На утро 2 августа в лесном фонде Иркутской области действуют два пожара, сообщает телеграм-канал правительства региона.
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Лесной пожар в Приангарье
Всего за минувшие сутки в Катангском районе ликвидирован пожар площадью 25 га, перешедший с прошлых суток. Там же, в зоне космомониторинга продолжается ликвидация локализованного очага площадью 208 га.
Накануне, в тушении лесных пожаров было задействовано 270 человек и 6 единиц наземной техники.
Как сообщало ИА REGNUM, на утро 1 августа в лесном фонде Иркутской области действовал один пожар.
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