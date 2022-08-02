Тверь, 2 августа, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Жара до +31 градуса прогнозируется на территории Тверской области в период с 3 по 6 августа, предупреждение об этом распространило ГУ МЧС по региону.

Жара

«По сообщению ФГБУ «Тверской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 3–6 августа в отдельных районах Тверской области ожидается жара +30…+31 градусов», — говорится в сообщении.

Спасатели просят жителей и гостей региона соблюдать правила безопасного поведения в жару — по возможности не выходить на улицу в период высокой активности солнечных лучей, пользоваться солнцезащитными очками, не пренебрегать головными уборами, одеваться в одежду из натуральных тканей, выпивать достаточное количество воды.