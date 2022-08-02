Балаковский район, Саратовская область, 2 августа, 2022, 16:24 — ИА Регнум. В Саратовской области предложено создать единый больничный городок. С соответствующей инициативой 2 августа выступил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин во время рабочей поездки в Саратовскую область, сообщается в телеграм-канале «Володин. Саратов».

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

На въезде в город Балаково спикер Госдумы осмотрел комплекс заброшенных зданий-долгостроев. На этом месте в связи с нехваткой существующих площадей для развития районного здравоохранения предложено разместить единый больничный комплекс. Местные жители вынуждены ездить в областной центр на некоторые виды обследования и лечения.

Володин обратился к временному исполняющему обязанности губернатору региона Роману Бусаргину с необходимостью оперативно провести экспертизу предложений, а затем заняться проектированием.

«Надо создать рабочую группу, чтобы они выработали предложения. Обсудить с жителями, узнать их мнение», — сказал Володин, пообещав в случае поддержки со стороны населения помочь с финансированием.

Ранее ИА REGNUM передавало, спикер Госдумы Вячеслав Володин 2 августа посетил военный госпиталь в поселке Шиханы-2 в Саратовской области, где встретился с военнослужащими — участниками специальной военной операции на территории Украины, находящимися на лечении и реабилитации.

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