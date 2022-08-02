Сеул, 2 августа, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Участники южнокорейской группы BTS смогут готовиться к зарубежным концертам, находясь на службе в армии. Об этом заявил министр обороны Южной Кореи Ли Чон Соп.

Jordan Strauss Южнокорейская группа BTS

Данное заявление он сделал 1 августа в ходе заседания парламентского комитета по вопросам национальной обороны.

Министр подчеркнул, что в настоящее время он рассматривает ряд вариантов альтернативной службы для участников группы, включая предоставление времени для подготовки к выступлениям и разрешения на проведение концертов за границей.

«Участники группы BTS должны пойти в армию. Я верю, что у нас получится предоставить им возможность не только пройти службу, но и позволить им покидать страну для проведения концертов за рубежом, — заявил Ли Чон Соп, отвечая на вопрос депутата о том, следует ли предоставить группе возможность выступать в национальных интересах страны. — Многие высоко ценят службу в армии как таковую. Я думаю, что зачисление участников группы, пойдет на пользу их популярности».

В настоящее время в Южной Корее, согласно действующему закону, все жители страны мужского пола в возрасте от 18 до 28 лет обязаны пройти двухлетнюю службу в армии. Однако олимпийские чемпионы, исполнители народной и классической музыки могут пройти альтернативную военную службу. Данная поправка не затрагивает известных деятелей поп-культуры.