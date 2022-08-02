Ростов-на-Дону, 2 августа, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Ростовским ветеранам кинематографии ко Дню российского кино присуждены губернаторские премии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона 2 августа.

Александр Погожев ИА REGNUM Ростов-на-Дону

Премии будут выплачены согласно постановлению «О ежегодных разовых выплатах ветеранам сцены, мастерам народной культуры, ветеранам кинематографии». За многолетнюю плодотворную творческую деятельность и личный вклад в развитие российской кинематографии выплаты получат три жителя Дона.

ИА REGNUM напоминает, что День российского кино отмечается 27 августа.