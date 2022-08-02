Москва, 2 августа, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Самолёт «Боинг С-40С», на борту которого может находиться американская делегация, направляется к острову Тайвань. Об этом сообщил портал Flightradar, специализирующийся на отслеживании авиарейсов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Турне

После этого портал перестал работать, владельцы проинформировали посетителей о хакерской атаке.

Перед сбоем Flightradar показал, что «Боинг С-40С», на борту которого могут находиться американские конгрессмены во главе со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси, повернул в сторону Тайваня и летит над морем Сулавеси.

Лайнер вылетел из столицы Малайзии Куала-Лумпура, первого пункта турне Пелоси.