Москва, , 14:55 — REGNUM Финансирование благоустройства городов России — инициатива правильная и своевременная. Она органично вписывается в концепцию национального проекта по туризму и гостеприимству, заявила корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор компании ПИР ЭКСПО (сфера индустрии HoReCa) Елена Меркулова.

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«Единый архитектурный дизайн-код каждого региона — это самоидентификация, уникальность, современность. Это то, что радует глаз, запоминается и привлекает туристов. Всё это будет способствовать увеличению туристического потока в регионы Рjссии, повысит спрос на услуги отелей, ресторанов.

Это ускорит развитие туристической, транспортной, досуговой инфраструктуры и обеспечит рост малого и среднего бизнеса в различных направлениях индустрии гостеприимства и сопутствующих сферах.

Попадая в регион, на первом этапе турист должен идентифицировать его, выделить особенности, уникальные черты локации, в которую он попал. В дальнейшем его ожидания должны «закрепиться» после знакомства с сервисом отелей, кафе, баров и ресторанов.

Очень важно, чтобы эти объекты отвечали требованиям безопасности, удобства, современности и, конечно, потребностям и запросам гостей.

Уверена, что объединенные усилия государства и инвесторов, предпринимателей в скором времени позволят поднять туристический сервис в России на мировой уровень и сделают внутренние туры по стране еще более привлекательными для российских граждан», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Ростуризм выделит 6 млрд рублей на обустройство туристических центров в 31 городе России, заявила глава ведомства Зарина Догузова.

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