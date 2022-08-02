Пекин, , 14:54 — REGNUM Некоторые преследующие собственные интересы политики США открыто «играют с огнём» в вопросе с Тайванем. Об этом 2 августа заявил журналистам министр иностранных дел Китая Ван И.

Ван И U.S. Department of State

«Некоторые политики в США, преследуя свои личные интересы, открыто играют с огнём в тайваньском вопросе», — сказал он.

Также глава МИД КНР уточнил, что ряд людей в Вашингтоне постоянно бросает вызов суверенитету Китая в вопросе с Тайванем, что разрушает принцип «одного Китая» и искусственным образом провоцирует проблемы в Тайваньском проливе.

«Китайский народ никогда не смирится с этим», — подчеркнул Ван И.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация с возможным визитом на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси является провокацией, которая ведёт к росту напряжённости в регионе.