Москва, 2 августа, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Российские воздушно-космические силы уничтожили до 500 украинских националистов в Харьковской области, применив высокоточное оружие. Об этом сообщает 2 августа Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Су-27 ВКС России

Высокоточные удары были нанесены по позициям 92-й механизированной бригады ВСУ в районах городов Мерефа и Чугуев. Итогом стала ликвидация до 500 украинских националистов и большого количества военной техники, уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бойцы Росгвардии нашли в Харьковской области схроны с оружием и боеприпасами.

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