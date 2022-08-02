Ташкент, , 14:53 — REGNUM В Ташкенте 2 августа состоялась первая встреча представителей Узбекистана, Азербайджана и Турции в новом формате с участием министров трёх стран, ответственных за вопросы внешней политики, торговли, экономики и транспорта. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

«По итогам встречи была подписана Ташкентская декларация министров, ответственных за соответствующие сферы трёх стран, а министры иностранных дел выступили с заявлениями для прессы по итогам трехсторонней встречи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что участники переговоров также обсудили вопросы внешней политики и возможностей регионального сотрудничества в сферах экономики, торговли, инвестиций и транспорта. Также были рассмотрены возможности сотрудничества в сфере энергетики, особенно в сфере возобновляемых источников энергии.

По данным азербайджанского МИД, новый трёхсторонний формат сотрудничества Ташкента, Баку и Анкары должен укрепить взаимодействие стран по региональным и международным вопросам.