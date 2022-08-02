Новосибирск, , 14:54 — REGNUM Представители регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами «Экология-Новосибирск» прокомментировали действия мужчины, разбросавшего мусор на проезжей части. В компании подчеркнули, что место складирования отходов, на которое указал новосибирец, является несанкционированной свалкой, «образованной юридическими лицами, уклоняющимися от заключения договора на оказание услуг по обращению с ТКО, а также владельцами точек нелегальной торговли».

Мусор Андрей Репин © ИА REGNUM

«Мы неоднократно поднимали проблему стихийных навалов ТКО на улицах города, — уточнила генеральный директор ООО «Экология-Новосибирск» Лариса Анисимова. — Ситуация требует принятия незамедлительных мер со стороны органов местного самоуправления. Поэтому мы решили проработать план мероприятий для совместной работы и направить его в мэрию».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что новосибирец перекрыл мешками с мусором проезжую часть на улице Дуси Ковальчук.

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