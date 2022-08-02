Санкт-Петербург, , 14:53 — REGNUM Пожарные ликвидировали возгорание на строящемся большом морозильном рыболовном траулере «Механик Маслак» в «Адмиралтейских верфях» Санкт-Петербурга, сообщили 2 августа в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Пожар на траулере «Механик Маслак».

(цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб) vk.com/spb_today

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в 11:24 мск поступило сообщение о пожаре на набережной реки Фонтанки, 203, лит. З. В доках «Адмиралтейских верфей» загорелось рыболовецкое судно «Механик Маслак».

«В 14:30 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали», — уточнили в ведомстве.

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