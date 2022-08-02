Санкт-Петербург, 2 августа, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Пожарные ликвидировали возгорание на строящемся большом морозильном рыболовном траулере «Механик Маслак» в «Адмиралтейских верфях» Санкт-Петербурга, сообщили 2 августа в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

vk.com/spb_today Пожар на траулере «Механик Маслак». (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб)

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в 11:24 мск поступило сообщение о пожаре на набережной реки Фонтанки, 203, лит. З. В доках «Адмиралтейских верфей» загорелось рыболовецкое судно «Механик Маслак».

«В 14:30 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали», — уточнили в ведомстве.