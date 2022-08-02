Париж, 2 августа, 2022, 14:51 — ИА Регнум. В 2024 году мэр Парижа хочет запретить транзитное автомобильное движение в центре столицы, передает BFM TV.

(сс) Walkerssk Ночной Париж

В то время как мэр Парижа хочет создать зону ограниченного движения в центре столицы к 2024 году, проект вызывает споры на левом берегу. В пределах периметра, предложенного мэрией Парижа: центр Парижа (1-й, 2-й, 3-й и 4-й округа) и часть левого берега, к северу от бульвара Сен-Жермен (5-й, 6-й и 7-й округа), транзитное движение будет запрещено.

Транспортные средства, пересекающие эту зону без остановки, не смогут проехать. Однако жители, таксисты, ремесленники, курьеры и люди, направляющиеся специально в эти районы, смогут доехать до нужной точки. Проект, защищаемый мэром Парижа, позволит сократить трафик и облегчить передвижение пешеходов и велосипедистов в столице.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным министерства экологического перехода во Франции, бензин в среднем подешевел еще на 6,2 цента за литр, а цена дизельного топлива на этой неделе упала на 5,6 цента за литр.