Архангельск, 2 августа, 2022, 16:21 — ИА Регнум. Международный инклюзивный форум социальных предпринимателей и социально ориентированных лидеров «Территория ритма» пройдет с 8 по 11 сентября в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.

Андрей Репин ИА REGNUM Нижний Новгород

Участники форума пройдут путь от авторской идеи до создания полноценного социального или социально-предпринимательского проекта. В рамках мероприятия состоятся мастер-классы, лекции бизнес-тренеров и предпринимателей России.

«На форуме можно будет заявить авторскую идею и превратить ее в уникальный проект, стать членом команды лидеров, овладеть инструментами социального проектирования и компетенциями будущего. Лучшие инициативы получат различные формы поддержки», — указано в сообщении.

«Территория ритма» — акселерационная площадка развития социального предпринимательства в России для активной молодежи с инвалидностью и без инвалидности со всего мира. Форум проводится с 2017 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Российский туристический форум «Путешествуй!» пройдёт в Москве на ВДНХ с 4 по 7 августа 2022 года. Представители туристической индустрии, блогеры и путешественники обсудят актуальные туристические тренды и проведут презентацию набирающих популярность дорог и новых маршрутов.