* талиб — запрещённая в России организация

Мазари-Шариф, Афганистан, , 14:49 — REGNUM Один талиб (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убит и ещё один ранен в столкновении с вооружёнными людьми в городе Мазари-Шариф, административном центре афганской провинции Балх. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Штаб-квартира полиции «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Балх опубликовала информационный бюллетень, в котором говорится, что боевики группировки вступили в столкновение с людьми, связанными с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в городе Мазари-Шариф.

По информации газеты, столкновение произошло в четвёртой зоне безопасности города Мазари-Шариф, в результате которого один талиб (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был убит, ещё один человек ранен. В ходе этого конфликта также был ранен член ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Местные источники сообщают, что двум вооружённым мужчинам удалось скрыться.

Хотя пока неясно, к какой группировке относятся неизвестные вооружённые люди, но талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) всегда называют их «членами ИГИЛ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или «вооружённым грабителями».