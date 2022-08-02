с. Ханжиново, , 14:49 — REGNUM ГУ МЧС РФ по Иркутской области известило 2 августа о сложном пожаре в селе Ханжиново Заларинского района: если бы не бдительность местного жителя — 19-летнего Ильи Елецкого — для многодетной семьи все могло закончиться трагедией.

Илья Елецкий МЧС

Возгорание возникло на веранде одной из квартир двухквартирного деревянного дома на улице 40 лет Победы.

Услышав громкие хлопки трескавшегося шифера, молодой человек поспешил на помощь, ему удалось достучаться до соседки и оповестить её о происходящем. Мать с двумя детьми 2-х и 11-ти лет успела выбежать из дома.

На улице она рассказала очевидцам, что в панике не смогла найти спрятавшегося четырехлетнего сына. Илья не растерялся, закрыл лицо мокрой тряпкой, прошел через горящую веранду и проник в квартиру. Уже в дыму он отыскал ребенка, который спрятался под кровать в спальне. Илья попытался вывести его через входную дверь, но огонь отрезал путь эвакуации. Из-за дыма было трудно дышать. Тогда он разбил окно в дальней от входа комнате и передал ребенка матери. После этого сам покинул помещение.

«Когда услышал о том, что в горящей квартире остался ребенок, то ни секунды не задумываясь, смочил водой тряпку для защиты органов дыхания — этому учили в школе на уроках безопасности, и пошел за ним. На поиски ребенка ушло буквально три минуты, почему-то сразу подумал, что он где-то под диваном или под кроватью» — рассказал Илья Елецкий.

Прибывшие пожарные подразделения в течение нескольких минут ликвидировали открытое горение. В результате пожара были повреждены веранда и сам жилой дом на площади 40 квадратных метров. Распространения огня на соседние строения допущено не было.

Благодаря бдительности, смелости и самоотверженным действиям Ильи Елецкого удалось избежать трагедии. Руководством Главного управления дана высокая оценка поступку юноши и принято решение ходатайствовать о его награждении.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля пожар возник в квартире 5-этажного дома на улице Просвещения в Иркутске, спасены трое человек.

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