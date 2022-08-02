Москва, , 14:48 — REGNUM Насколько можно судить, детали и условия компенсации ставок по кредитам вендорам электроники еще обсуждаются. Но сам подход — это работа на результат, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор исследования КРОС «Ландшафт влияния. Исследование отраслевых ассоциаций и деловых объединений» Петр Кирьян.

Электроника Иван Шилов © ИА REGNUM

«Поставки российской техники заказчикам (там еще есть льгота на закупку отечественных решений) требуют роста оборотных средств и средств на увеличение закупки комплектующих.

Привлекая деньги фактически под 5%, а не под 14–17%, рентабельность у производителей техники и их вендоров растет, они могут быстрее наращивать поставки.

Минцифры взяло на вооружение подходы, опробованные Минсельхозом и Минпромом, которые так же через субсидирование процентных ставок стимулировали расширение выпуска разнообразной системно значимой продукции.

Это поддержка тех, кто уже работает или готов работать, а не финансирование программ закупок, эффективность которых ниже (это разовая поддержка, а не развитие предложение на рынке с потенциальным высоким спросом, как в сегменте IT после ввода санкций в отношении России)», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ разрабатывает новый механизм поддержки российских производителей электроники.

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