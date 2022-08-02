Москва, , 14:47 — REGNUM Администрация президента США несет полную ответственность за бойню в Еленовке и другие военные преступления киевского режима на Украине. Об этом 2 августа заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Украина и США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, именно администрация Джо Байдена несет прямую ответственность за все одобренные Киеву ракетные атаки по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры населённых пунктов Донбасса и других регионов, повлекших массовую гибель мирных жителей.

«Политическую, уголовную и моральную ответственность за бойню в Еленовке и другие военные преступления на Украине вместе с Зеленским напрямую несет администрация Байдена», — заявил Конашенков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в ночь на 29 июля был нанесен удар по тюрьме в Еленовке, предположительно американской реактивной системой залпового огня HIMARS. В изоляторе содержатся пленные из батальона «Азов» (запрещен в России). Погибли не менее 50 человек.

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