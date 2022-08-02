Новосибирск, 2 августа, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Новосибирец днём 2 августа перекрыл мешками с мусором проезжую часть на улице Дуси Ковальчук. Свой поступок он объяснил тем, что ему надоело наблюдать, как кто-то постоянно складирует мусорные отходы недалеко от остановки и парковки.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Мусор

«Я хочу привлечь город Новосибирск к мусорной проблеме, — рассказал мужчина редакции «НГС Новости». — Все проезжают мимо этого мусора. Я здесь в какой раз торчу, убираю, заставляю других убирать. Мне сигналили, говорили, что я полный идиот».

Отмечается, что на площади Калинина Новосибирска мусор скапливается регулярно. По данным властей и регоператора, в этом винаваты незаконные торговцы.