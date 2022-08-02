Красноярск, 2 августа, 2022, 14:44 — ИА Регнум. В Красноярске спасатели ликвидируют крупный пожар, вспыхнувший сегодня, 2 августа на текстильном производстве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МЧС России.

Цитата из видео МЧС России Пожар в Красноярске

К настоящему времени люди из здания эвакуированы, площадь возгорания достигает 1 тыс. кв. метров.

«Информация о пострадавших не поступала. К тушению пожара привлечено 75 человек и 25 ед. техники», — добавили в ведомстве.