Лос-Анджелес, США, , 14:44 — REGNUM Официальное представительство Мэрилин Монро (Marilyn Monroe Estate) заступилось за актрису Ану де Армас, которая сыграла певицу в картине «Блондинка». Об этом 2 августа пишет Variety.

Ана де Армас в фильме «Бегущий по лезвию 2049» Цитата из картины «Бегущий по лезвию 2049»

Как отмечает издание, после выхода трейлера биографической картины о Монро некоторые пользователи Сети были возмущены выбором на главную роль де Армас. По их мнению, акцент актрисы не соответствует манере разговора Монро. «Любой актёр, который вступает в эту роль, знает, что на нём большая ответственность. Основываясь только на трейлере, похоже, что Ана была отличным кандидатом на роль, поскольку она передает очарование, человечность и уязвимость Мэрилин. Нам не терпится увидеть фильм целиком!» — прокомментировал Марк Розен, президент по развлечениям в Authentic Brands Group (ABG), которой принадлежит Marilyn Monroe Estate.

ИА REGNUM напоминает, что, по словам Аны де Армас, она девять месяцев работала над своим акцентом, чтобы повторить голос и манеру Мэрилин Монро. Премьера фильма «Блондинка» запланирована на 28 сентября 2022 года.

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