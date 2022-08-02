Воронеж, , 14:43 — REGNUM На 8,8% выросли объёмы пассажирских перевозок на Юго-Восточной железной дороге с начала 2022 года, сообщили в пресс-службе ЮВЖД 2 августа.

В поезде Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

За семь месяцев текущего года на Юго-Восточной железной дороге отправлено 6,6 млн пассажиров. При этом поездами дальнего следования отправлено 2,3 млн пассажиров, что сразу на 18,8% больше показателей 2021 года. Пригородные поезда перевезли 4,3 млн человек, это на 4% больше, чем годом ранее.

С начала 2022 года пассажирооборот составил 5,1 млрд пасс-км — более чем на 36% выше показателя 2021 года. В пригородном сообщении пассажирооборот составил 137,4 млн пасс-км (+6,7%), в дальнем следовании — 5 млрд пасс-км (+37,3%).

За июль ЮВЖД отправлено 1,3 млн пассажиров, это на 14,3% больше, чем в июне 2021 года. Пригородными поездами отправлено 725 тыс. пассажиров (+8,3% к июлю 2021 года), поездами дальнего следования — 533 тыс. пассажиров (+23,7%).

Отметим, что в ведении ЮВЖД находятся железные дороги в Воронежской, Белгородской, Волгоградской, Ростовской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Липецкой, Саратовской и Пензенской областей. Добавим, что с 24 февраля ограничено авиасообщение с Воронежем, Белгородом, Ростовом-на-Дону, Курском и Липецком — в этих городах аэропорты закрыты.