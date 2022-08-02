Минск, , 14:43 — REGNUM Заявления Украины о том, что целью вывоза зерна является спасение мира от голода, являются не более, чем болтовнёй. Об этом 2 августа заявил журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это болтовня, не больше», — сказал Лукашенко, комментируя планы Киева спасти мир от голода, вывозя зерно.

Он отметил, что на самом деле запасов зерна на Украине для этого недостаточно.

«Слушайте, 20 судов, которые они везут, это даже Турции не хватит, чтобы обеспечить», — заметил президент Белоруссии.

По словам Лукашенко, из темы вывоза украинского зерна пытались раздуть тему голода в Европе и Африке, но даже в лучшие времена Украина обеспечивала всего 1,5% экспорта.

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