Магас, 2 августа 2022, 14:42 — REGNUM В Ингушетии скончался ветеран Великой Отечественной войны — Камбулат Гайсанов. Он был одним из двух остававшихся в живых ветеранов Великой Отечественной войны.
Как рассказал руководитель региона, Камбулат Гайсанов стал защитником своей земли от фашистов еще будучи совсем юным. При обороне ингушского города Малгобека он получил ранение в голову. За свои подвиги в годы войны и в мирное время Камбулат Гайсанов был награжден орденом Красной Звезды, медалями «За Отвагу», «За освоение целинных земель».