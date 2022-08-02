Магас, 2 августа, 2022, 14:42 — ИА Регнум. В Ингушетии скончался ветеран Великой Отечественной войны — Камбулат Гайсанов. Он был одним из двух остававшихся в живых ветеранов Великой Отечественной войны.

Ветеран

«В последний раз был у него в гостях 9 мая, ездил поздравлять его с Днем Победы. Несмотря на свой преклонный возраст, он был достаточно бодрым и общительным. Камбулат Абукарович принадлежал к поколению людей, которые, пройдя через тяжелые испытания, сумели сохранить в себе доброту, ум и мудрое отношение к жизни», — написал в своем телеграм-канале глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Как рассказал руководитель региона, Камбулат Гайсанов стал защитником своей земли от фашистов еще будучи совсем юным. При обороне ингушского города Малгобека он получил ранение в голову. За свои подвиги в годы войны и в мирное время Камбулат Гайсанов был награжден орденом Красной Звезды, медалями «За Отвагу», «За освоение целинных земель».