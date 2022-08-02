Уфа, 2 августа 2022, 14:45 — REGNUM Более 300 площадок накопления твердых коммунальных отходов намерены построить в Башкирии в 2022 году в рамках федеральной госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Об этом 2 августа сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.
Сообщается, что минсельхоз Башкирии намерен выделить 25,7 млн рублей субсидий сельским муниципальным образованиям по данному направлению программы.
«Обустройство площадок ТКО — один из важнейших факторов создания комфортных условий жизни в наших селах. А это важно, как для решения кадрового вопроса, так и инвестиционной привлекательности территории», — приводит пресс-служба слова заместителя премьер-министра правительства Башкирии — министра сельского хозяйства региона Ильшата Фазрахманова.
Отмечается, что выделенные в текущем году средства позволят установить около тысячи новых контейнеров в деревнях и селах республики.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно условиям программы, субсидии из федерального и регионального бюджетов выделяются в размере 70% стоимости площадок твердых коммунальных отходов. Оставшуюся часть софинансирует муниципальное образование.