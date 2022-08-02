Уфа, , 14:45 — REGNUM Более 300 площадок накопления твердых коммунальных отходов намерены построить в Башкирии в 2022 году в рамках федеральной госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Об этом 2 августа сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.

Площадка для мусорных контейнеров Фото мэрии Ярославля

Сообщается, что минсельхоз Башкирии намерен выделить 25,7 млн рублей субсидий сельским муниципальным образованиям по данному направлению программы.

«Обустройство площадок ТКО — один из важнейших факторов создания комфортных условий жизни в наших селах. А это важно, как для решения кадрового вопроса, так и инвестиционной привлекательности территории», — приводит пресс-служба слова заместителя премьер-министра правительства Башкирии — министра сельского хозяйства региона Ильшата Фазрахманова.

Отмечается, что выделенные в текущем году средства позволят установить около тысячи новых контейнеров в деревнях и селах республики.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно условиям программы, субсидии из федерального и регионального бюджетов выделяются в размере 70% стоимости площадок твердых коммунальных отходов. Оставшуюся часть софинансирует муниципальное образование.