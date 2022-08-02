Салехард, , 14:42 — REGNUM На Ямале за сутки на 2 августа с коронавирусной инфекцией госпитализировали трёх человек, по выздоровлении выписали 17. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

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Всего за сутки выявлено 2 августа 29 заражённых коронавирусом ямальцев, на два человека меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии на Ямале на 2 августа выявлено 137 848 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 136 390 человек, скончались 1043 пациента (ни одного за сутки).

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