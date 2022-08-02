Казань, 2 августа, 2022, 15:14 — ИА Регнум. В Татарии с начала запуска программы подано более 35,5 тыс. заявлений о направлении материнского капитала на образование детей. Об этом сообщает пресс-служба отделения Пенсионного фонда России по РТ.

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В ведомстве уточняют, что граждане могут оплатить учебу детей в высшем или среднем специальном учебном заведении средствами маткапитала.

С 2007 года в Татарии количество заявлений о направлении маткапитала на образование детей превысило 35,5 тысяч. Ребенок на дату начала обучения не должен быть старше 25 лет. Образовательной организации необходимо иметь право на оказание соответствующих услуг и находиться в России.

Заявление о направлении маткапитала на обучения ребенка подается на портале госуслуг или через личный кабинет на сайте ПФР.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект, разрешающий родителям направлять маткапитал на обучение детей без предоставления в Пенсионный фонд договора с образовательным учреждением, внесен правительством в Госдуму. Согласно документу необходимые сведения Пенсионный фонд сможет запросить самостоятельно.

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