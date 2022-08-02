* запрещённая в России организация

Москва, 2 августа, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Украинский националистический батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) признан 2 августа Верховным судом России террористической организацией.

Vsrf.ru Верховный суд

«Административное заявление генерального прокурора удовлетворить, признать украинское военизированное подразделение «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) террористической организацией и запретить его деятельность на территории Российской Федерации», — приводит слова зачитавшей приговор судьи ТАСС.

При этом на данный момент судебное решение ещё не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Главного управления разведки (ГУР) украинского минобороны Вадим Скибицкий рассказал, что киевские боевики консультируются с США перед тем, как нанести удары из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.