Улан-Удэ, , 14:40 — REGNUM За минувшие сутки в Бурятии выявили 27 новых случаев заражения коронавирусом, восемь из которых госпитализированы в стационары. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

Ковидный стационар. Бурятия Правительство Бурятии

Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии, таким образом, достигло 137 982.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 134 547 пациентов, в том числе 22 за сутки. Жертвами коронавируса в Бурятии стали 3 037 человек.