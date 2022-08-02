Улан-Удэ, 2 августа, 2022, 14:40 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Бурятии выявили 27 новых случаев заражения коронавирусом, восемь из которых госпитализированы в стационары. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

Правительство Бурятии Ковидный стационар. Бурятия

Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии, таким образом, достигло 137 982.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 134 547 пациентов, в том числе 22 за сутки. Жертвами коронавируса в Бурятии стали 3 037 человек.