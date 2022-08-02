Москва, 2 августа, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Выделяемый бюджет государством на благоустройство городов поможет решить одну из ключевых текущих проблем — отсутствие единого архитектурного облика у 90% городов в России, заявила корреспонденту ИА REGNUM глава управляющей компании «Группа отелей «Русские сезоны» Рындина Инна.

Дарья Драй ИА REGNUM В городе

«Осваивая выделенный бюджет, городам России предстоит решить нелегкую задачу и найти компромисс в попытке совместить экономичную индустриальную архитектуру с индивидуальным обликом.

И здесь важно в погоне за красотой не забыть про прилегающую территорию, интегрировав ее с умом в новую концепцию.

Одним из самых удачных примеров может стать недавно преобразованный и оживший ВДНХ, который пережил различные периоды от роскошного расцвета до полного опустения.

Сейчас после успешной архитектурной и концептуальной метаморфозы — это один из самых оживлённых парков, входящих в 10 популярных достопримечательностей Москвы. Хочется надеется, что российские города также преобразятся», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Федеральное агентство по туризму выделит 6 млрд рублей на обустройство туристических центров в 31 городе России. Города были определены по итогам конкурсного отбора, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

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