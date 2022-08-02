* талибы — запрещённая в России организация

Джелалабад, Афганистан, 2 августа, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Нангархар подвергли женщину и двух мужчин ударами палок по обвинению в супружеской неверности. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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Согласно источникам, к такому наказанию их приговорил суд провинции по гражданским делам. Каждому из них нанесли 39 ударов.

Местные талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что эти люди признались в адюльтере в ходе судебного заседания.

Это не первый случай, когда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) применяют наказание в виде ударов палками для мужчин и женщин по обвинению в супружеской неверности.