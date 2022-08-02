Пномпень, 2 августа, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди встретилась с камбоджийской полицией, чтобы обсудить сотрудничество в предотвращении торговли людьми, сообщает Antara.

U.S. Department of State Глава МИД Индонезии Ретро Марсуди

«Сотрудничество в предотвращении торговли людьми между Индонезией и Камбоджей должно быть укреплено», — заявила министра иностранных дел.

Заявление было сделано министром иностранных дел Индонезии во время встречи с начальником полиции Камбоджи в штаб-квартире камбоджийской полиции в Пномпене 2 августа.

Подобные случаи мошенничества и торговли людьми в отношении индонезийских трудящихся-мигрантов повторяются с 2021 года.

Кроме того, министр иностранных дел Индонезии и камбоджийская полиция обсудили сотрудничество между правоохранительными органами двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди встретилась с 62 гражданами, которые пострадали в Камбодже.