Тбилиси, , 14:36 — REGNUM Посол США Келли Дегнан сама спровоцировала большой поток вопросов в её адрес, так как не дала сразу чётких ответов. Об этом заявил журналистам депутат парламента республики, глава фракции правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе.

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«Если бы с самого начала были конкретные и чёткие ответы, то тему бы закрыли. Поэтому нужны конкретные и очень чёткие ответы, чтобы избежать спекуляции», — сказал Мдинарадзе.

Он также заявил, что не согласен с позицией, будто нельзя задавать вопросы послу, представляющему «дружественную» страну. По мнению депутата, ни у кого не должно быть такой «рабской психологии».

Напомним, депутаты парламента Грузии Созар Субари, Михаил Кавелашвили и Дмитрий Хундадзе, покинув ряды «Мечты», обвинили Дегнан в подстрекательстве к войне с Россией. Они утверждали, что глава дипведомства встречалась с основателем правящей партии Бидзиной Иванишвили, надеясь, надавив на него, повлиять на правительство. Дегнан не сразу призналась, что встреча была, но сказала, что «не шантажировала» Иванишвили. Субари предположил, что давление могло быть оказано «в косвенной форме».

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