Москва, , 14:34 — REGNUM Сервис по отслеживанию движения воздушных судов Flightradar атакуют хакеры. Об этом сообщили владельцы сайта.

На сайте появилось оповещение пользователей, в котором говорится об атаке хакеров.

«Something went wrong on our end, please try again» («Что-то пошло не так, попробуйте ещё раз»), — указано на главной странице.

В эти минуты к порталу приковано повышенное внимание — самолёт, на котором может находиться спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, повернул в направлении Тайваня.