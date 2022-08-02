Елец, Липецкая область, 2 августа, 2022, 14:34 — ИА Регнум. В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погибли два уроженца города Ельца Липецкой области. Об этом сообщил мэр Ельца Евгений Боровских.

Телеграм-канал Евгения Боровских Памятная доска Юрию Манюкову в Ельце

Лейтенанту Константину Яковлеву было всего 25 лет. Он погиб 18 апреля. Ефрейтору Юрию Манюкову было 33 года. Погиб 27 февраля.

В Ельце 2 августа открыли памятные доски Яковлеву и Манюкову.