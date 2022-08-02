Москва, , 14:33 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, удается ли российскому лидеру Владимиру Путину купаться в Черном море во время визитов в Сочи, ответил, что «это зависит от рабочего графика: иногда удается, иногда нет».

Путин принимает Лукашенко в Сочи Http://www.kremlin.ru

«График, конечно, напряженный, много бесед помимо переговоров, рабочих совещаний, которые не попадают в поле зрения общественности, но тем не менее происходят в большом количестве в течение дня», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, на встрече в Сочи, запланированной на 5 августа, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудят вопросы двухстороннего взаимодействия.

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