Москва, 2 августа 2022, 14:33 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, удается ли российскому лидеру Владимиру Путину купаться в Черном море во время визитов в Сочи, ответил, что «это зависит от рабочего графика: иногда удается, иногда нет».
Как сообщало ИА REGNUM, на встрече в Сочи, запланированной на 5 августа, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудят вопросы двухстороннего взаимодействия.
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