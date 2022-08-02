Москва, , 14:33 — REGNUM Более 80% оборудования для утилизации и переработки ТБО производится в России на основе собственных технологий. Об этом 2 августа заявил генеральный директор «Российского экологического оператора» Денис Буцаев на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Денис Петрович Буцаев Prikhodov

Параллельно с работой, связанной с созданием инфраструктуры, естественно, в этом отношении была задача построить систему производства оборудования для нашей отрасли. И если в 2019 году мы начинали с показателей около 20–25% собственного оборудования, остальное было импортное, то в настоящий момент ситуация с оборудованием, связанным с обработкой, кардинальным образом поменялась. Мы 80% с лишним производим локально», — заявил Буцаев.

По его словам, это полностью российская технология.

«Оказалось, что многие из них имеют очень хороший экспортный потенциал. В настоящий момент многие наши компании востребованы, в том числе за рубежом: как в ближнем зарубежье, так и в дальнем», — указал он.