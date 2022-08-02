Тюмень, , 14:32 — REGNUM В Тюменской области за сутки зафиксировано 55 выздоровевших и 11 госпитализированных с COVID-19. Об этом сообщает 2 августа региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки на 2 августа коронавирус выявили у 54 тюменцев. Это на 40 человек меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 2 августа коронавирус выявили у 193 882 человек, выздоровели 188 489 пациентов, скончались 4340 (ни одного человека за сутки).

Читайте ранее в этом сюжете: В Тюменской области за сутки коронавирус выявили у 94 человек