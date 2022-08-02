* Талибы — запрещённая в России организация

Газни, Афганистан, , 14:32 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оказали давление на некоторых жителей уезда Навур афганской провинции Газни за неуплату выкупа и отступных кочевникам и взяли в заложники по одному человеку из каждого кишлака. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Согласно источникам, жители кишлаков Навура отправились в уездный центр, чтобы обсудить с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) решение их проблем с кочевниками и наложение несправедливой компенсации. После провала этих переговоров талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вызвали по одному человеку из каждого кишлака и взяли их в заложники из-за неуплаты выкупа.

Источники добавляют, что на основании соглашения, принятого кочевниками и рядом крупных местных землевладельцев, связанных с ними, местное население должно заплатить кочевникам 11 миллионов пакистанских рупий за потерю ими 900 овец во времена предыдущего режима. Отвергая это решение, местные жители заявили, что не причастны к каким-либо событиям, за которые с них требуют выкуп, и что они не присваивали скот.

Жители Навура заявляют, что если у талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и кочевников есть достоверные доказательства того, что их овцы были украдены местным населением, то этот вопрос нужно решать в официальном порядке.

Они обратились к местным властям талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с просьбой справедливо решить этот вопрос, иначе им придётся подать жалобу центральным властям талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле.

Тем временем кочевники при поддержке местных радикалов оказывают давление на местных жителей и в некоторых других провинциях, в том числе в уездах Бехсуд и Дай-Мирдад провинции Вардак.

Ранее в уезде Малестан провинции Газни талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заставили жителей этого района выплатить жителю провинции Урузган более 6 миллионов афгани якобы за то, что они коллективно угнали его скот.