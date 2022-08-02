Уфа, , 14:33 — REGNUM Заместителя главы администрации Белокатайского района Башкирии обвинили в превышении должностных полномочий при приобретении жилья сиротам. Об этом 2 августа сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Аварийное жилье Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По версии следствия, в 2016—2017 годах сотрудники администрации района по указанию фигуранта уголовного дела выдали разрешения на возведение домов для детей-сирот предпринимательнице, с супругом которой у обвиняемого сложились доверительные отношения.

«По его же указанию после окончания строительства коммерсанту выданы разрешения на ввод в эксплуатацию семи домов на двадцать квартир без проверки их соответствия требованиям градостроительного законодательства, техническим регламентам и проектной документации», — сообщает пресс-служба.

В материалах дела указано, что после этого, обвиняемый подписал контракты на покупку построенного жилья за более 18,8 млн рублей для детей-сирот.

Сообщается, что согласно заключению экспертов, возведенные дома небезопасны и непригодны для проживания граждан.

«При их строительстве вместо фундамента использовались обычные деревянные пеньки, система вентиляции установлена с нарушением, что привело к промерзанию конструкций и образованию плесени», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что под контролем обвиняемого было закуплено еще 17 квартир на сумму более 15,7 млн рублей в построенном фондом развития жилищного строительства Башкирии многоквартирном доме, который был признан аварийным и небезопасным для проживания граждан.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Свою вину обвиняемый не признал. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

Отмечается, что прокуратура Белокатайского района добилась судебного решения об обязании муниципалитета обеспечить детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жильем взамен ранее предоставленного непригодного.