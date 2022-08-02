Грозный, 2 августа 2022, 14:30 — REGNUM В освобожденных регионах Донбасса начала действовать волонтёрская общественная организация «Ахмат». Добровольцы из этой организации идут вслед за военнослужащими, освобождающими территории ЛНР и ДНР, помогая населению справляться с бытовыми трудностями, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Глава Чечни опубликовал видеокадры, на которых члены отряда в форме с надписью «Волонтеры Ахмата» выражают благодарность за освобождение города Рубежное, а также за помощь, оказываемую Региональным общественным фондом имени Ахмата — Хаджи Кадырова. При этом в руках они держат флаги, на которых изображен Рамзан Кадыров на фоне гор и мечети «Сердце Чечни».