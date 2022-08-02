Грозный, , 14:30 — REGNUM В освобожденных регионах Донбасса начала действовать волонтёрская общественная организация «Ахмат». Добровольцы из этой организации идут вслед за военнослужащими, освобождающими территории ЛНР и ДНР, помогая населению справляться с бытовыми трудностями, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Рамзан Кадыров Mil.ru

«Волонтёрская общественная организация «Ахмат» в эти дни делает свои первые шаги в помощи мирному населению Донбасса. Они развернули свою благородную деятельность на освобождённых от украинской оккупации территориях Луганской и Донецкой Народных Республик. Пока доблестные союзные войска день за днём очищают братские земли от гнусных националистов, эти молодые ребята следуют за нашими бойцами, оказывая необходимую помощь и поддержку всем, кто в этом нуждается. Я безмерно горжусь ими, потому как их работа, в первую очередь, забота о гражданах братских республик», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Глава Чечни опубликовал видеокадры, на которых члены отряда в форме с надписью «Волонтеры Ахмата» выражают благодарность за освобождение города Рубежное, а также за помощь, оказываемую Региональным общественным фондом имени Ахмата — Хаджи Кадырова. При этом в руках они держат флаги, на которых изображен Рамзан Кадыров на фоне гор и мечети «Сердце Чечни».