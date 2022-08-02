Москва, 2 августа, 2022, 14:29 — ИА Регнум. К 2030 году объём переработки отходов в России должен достичь 50%. Об этом 2 августа заявил генеральный директор «Российского экологического оператора» Денис Буцаев на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Prikhodov Денис Петрович Буцаев

«В 2018 году, по отчётным данным, у нас было 66 млн, в 2021 году — 52 млн, и показатели в этом отношении по обработке у нас составляют в настоящий момент 43%. Здесь мы идём с определённым опережением. Утилизация, то есть переработка, составляет 11,6%. Это тоже в определённой степени, на 5,4%, превышает показатели», — заявил Буцаев.

«Как уже говорил, к 2030 году мы должны достичь показателей, связанных с полным перечнем обработки на все объёмы образования и утилизации, в объёме 50%», — указал он.